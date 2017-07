Kur Trump ngatërron rrugën

Presidenti i Amerikës, Donald Trump, duket se është hutuar nga aeroplani, pasi nuk ka arritur të gjejë makinën ku duhet të hipë.

Në rrjete sociale po qarkullon një video ku duket se si ai zbriti nga aeroplani presidencial Air Force One dhe nuk u fut në makinën e tij ‘Cadillac’ edhe pse e kishte përballë. Pamjet kanë shkaktuar shumë të qeshura në rrjete sociale.

Ndërkohë që kamera e ndiqte, vihet re se një nga punonjësit afrohet për ti thënë se duhet të kthehet pasi makina e pret para aeroplanit.

Ky ishte kthimi i presidentit nga New Jersey ku kaloi një fundjavë relaksuese në klubin e golfit.

