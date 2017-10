“Kur hapësira e shkollës së mesme shndërrohet në çerdhe për premtime elektorale” (Foto)

Pas një raportimi të ditë më parë lidhur me hapjen e një institucioni parashkollor në hapësirat e shkollës së mesme të lartë profesionale “7 Shtatori” në Prishtinë, që dikur njihej si shkolla normale, një punonjës arsimi i kësaj shkolle nën kushtet konfedenciale përmes një letre dërguar në redaksinë e Kosova.info, ka rikonfirmuar gjendjen aktuale që ka të bëjë me mungesën e hapësirës për shkak të një vendimi arbitrar për hapjen e çerdhes në të njëjtin institucion.

Nisur nga postulati ‘të hapësh një shkollë do të thotë të mbyllësh një burg”, ai thotë se në këtë shkollë po ndodhë e kundërta duke përshkruar gjendjen e rëndë për shkak të mungesës së hapësirës.

“Në dy objektet e saj mbahej mësimi teorik i shkollës, pa sallë të fizkulturës apo terreneve sportive, pa kabinete ndihmës për orët profesionale. Përkundër kërkesave të shkollës për këto kushte elementare, komuna veproi edhe më keq, e mori njërin objekt për çerdhe. Aty tani është hapur çerdhja “Zogjtë” me një numër të vogël të nxënësve sa për t’i punësuar militantë të partisë VV dhe për t’i thënë lagjes se e hapëm çerdhen e premtuar”, thotë ai.

Në këtë letër, ai denoncoi publikisht punësimet partiake duke ilustruar këtë me punësimin e motrës së asamblistit të VV Genc Sherifit, gruan e shoferit të kryetarit të komunës Shpend Ahmetit etj.

“Tani shkolla e mesme me mbi 300 nxënës të drejtimeve Tregti-Hoteleri-Turizëm mbanë mësimin vetëm në njërin objekt me 5 klasa mësimi dhe me kushte të vështira, e harruar nga komuna”, thotë ai.

Këtë vit sipas tij, nxënësit dhe fëmijët e çerdhes e shfrytëzojnë një hyrje dhe një oborr, por këto ditë edhe oborri u nda me grila për shkak se çerdhja në fjalë nuk ka licencë edhe duhet të rrethohet që të licencohet.

Ai në vijim shtron pyetjen se nga do hyjnë nxënësit në shkollën e mesme dhe në cilën pjesë të oborrit do rrinë?

Ai u bëri thirrje mediave të hulumtojnë për rastin dhe t’i ndihmojnë nxënësit e shkollës së mesme për një mësimdhënie sa më të mirë. /KI/