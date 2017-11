Kundërshtarja e Kosovës ka lojtarë të panjohur, por një sukses historik

Pas përballjeve me përfaqësuese elitare evropiane, Kosova do të ulë ritmin – do të luajë ndaj një përfaqësueseje me cilësi të përafërta me të.

Në kualifikimet për botërorin e futbollit “Rusia 2018”, Kosova pati punë me përfaqësuese që kishin luajtur në “Euro 2016”; Islandën, Kroacinë, Turqinë dhe Ukrainën. Finlanda ishte kundërshtarja tjetër e grupit për Kosovën, shkruan sot Koha Ditore.

Pas një kohe të gjatë Kosova do të luajë miqësore dhe përballë do ta ketë përfaqësuesen e Letonisë. Ndeshja do të luhet më 13 nëntor në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë (19:30).

Se Kosova e Letonia janë në një nivel të përafërt dëshmon fakti që UEFA në bazë të koeficientit të përfaqësueseve i ka vënë së bashku në Ligën D të Ligës së Kombeve, që nis vjeshtën e ardhshme. Liga D është niveli më i ulët (i katërt) i Ligës së Kombeve të UEFA-s.

Kështu është e hapur mundësia që Kosova e Letonia pos në miqësore të përballen edhe në kuadër të grupeve të Ligës së Kombeve.