Kujdes! Whatsapp nuk do funksionojë për disa smartphone

WhatsApp mori disa përditësime të reja këtë vit për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në Android, iOS dhe ueb. Por për disa përdorues, kjo mund të mos jetë një lajm i mirë.

Aplikacioni do të ndalojë të punojë në pajisjet që bazohen në BlackBerry OS, BlackBerry 10 dhe Windows Phone 8.0 dhe platformat më të vjetra nga data 31 dhjetor 2017.

Postimi zyrtar i blogut nga WhatsApp me datat e përfundimit të jetës së mbështetjes përmend se përdoruesit e platformave të lartpërmendura nuk do të jenë në gjendje të përdorin aplikacionin pas datës së specifikuar që nuk është as një javë nga tani.