PDK nuk i kundërshton zgjedhjet, konfirmohet interesimi që Veseli të jetë kryeministër

Partia Demokratike e Kosovës e ka shqyrtuar gjendjen politike në vend, por nuk ka dalë ende me një qëndrim të prerë rreth çështjes së zgjedhjeve të parakohshme.

Pas mbledhjes së Kryesisë së kësaj partie politike, nënkryetari i PDK-së, Hajredin Kuçi, tha se do të diskutohet edhe me partinë partnere në koalicion, Lidhjen Demokratike të Kosovës për hapat që do të ndiçen.

Ai nuk e ka mbështetur as kundërshtuar mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Kurse nënshkrimet e tetë deputetëve të PDK-së në mocionin e opozitës, Kuçi i ka cilësuar si vendime individuale dhe jo partiake.

Kuçi, megjithatë ka pranuar që vendimmarrja nga ana e qeverisë nuk ka qenë në nivelin e pritur.

“Ka munguar vendimmarrja e plotë, kurse opozita ka qenë jo çdo herë konstruktive”, ka thënë Kuçi.

PDK, ka shtuar ai, do të merr vendimin duhur në ditët në vijim, duke mos përjashtuar as zgjedhjet.

Po ashtu, Kuçi e ka konfirmuar interesimin e PDK-së dhe kryetarit të saj, Kadri Veseli, që në të ardhmen, të ketë nën drejtim postin e kryeministrit të Kosovës.

“Secili që është kryetar partie në këtë vend përgatitet që të bëhet kryeministër”, ka thënë Kuçi.