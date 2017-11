Ku ngeci strategjia e arsimit për PISA- Ku jemi dhe si do të na matin?

Zbatimi i strategjive për përmirësimin e cilësisë së arsimit të aprovuara nga Qeveria, duket se ka ngecur dhe nuk pritet që në çerekun e parë të vitit të ardhshëm Kosova të shënojë ndonjë përmirësim të pozicionit më të mirë në rang listën e PISA-së. Ndërsa në rang listën e universiteteve botërore as që mund të bëhet fjalë përfshirja e ndonjë universiteti të Kosovës. Derisa zyrtarë të qeverisë kanë premtuar një angazhim të madh që arsimi ta merr një rrugë të mirë dhe të duhur, nga ana tjetër njohësit e çështjeve të arsimit e shohin shqetësuese gjendjen në arsim, raporton Kosova.info. Nga ministria e Arsimit nuk janë deklaruar lidhur me hapat që po ndërmerren për përmirësimin e cilësisë në arsim. Kohë më parë gjatë një fushate të organizuar për “arsim më të mirë në Kosovë”, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, janë zotuar se do të punojnë së bashku për ta bërë prioritet arsimin në Kosovë. Vetë ministri Shyqeri Bytyqi gjatë pranimit të detyrës, kishte thënë se prioritet do ta ketë ngritjen e cilësisë së arsimit dhe se presin që të dalin në rangim më të mirë në Pisa.

Deri më tani nuk dihet nëse përtej refreneve konstatuese të gjendjes në arsim, janë marrë apo jo masa dhe në çfarë drejtimi. Ish ministri Arsim Bajrami kishte krijuar një grup për të adresuar aspektet që lidhen me rezultatet e Kosovës në PISA, por që për drejtorin e organizatës ATOM, Isuf Thaçi, përveç disa takimeve të atij grupi, nuk di nëse është bërë ndonjë punë konkrete.

“Për më tepër, përmirësimi i rezultateve në PISA nuk duhet të jetë qëllim në vete dhe, në fakt, përmirësimi i rezultatit në PISA nuk mund të bëhet me veprime të atypëratyshme e të fragmentuara, sepse rezultatet në PISA reflektojnë gjendjen në sistemin e arsimit në përgjithësi”, ka thënë Thaçi, për Kosova.info. Prandaj, sipas tij për përmirësimin e rezultateve në PISA duhet të përmirësohet sistemi dhe cilësia e arsimit dhe vetëm pas disa viteve, së paku 8 vite, mund të priten përmirësime të ndjeshme, nëse punohet si duhet.

Për profesorin dhe njohësin e mirë të gjendjes në arsim, Dugagjin Pupovci, Drejtor Ekzekutiv në Kosova Education Center – KEC, rezultati i dobët në testin PISA është reflektim i gjendjes shumëvjeçare në sistemin e arsimit, i cili vazhdon të përballet me mungesë të cilësisë. “Testi PISA ka treguar se fëmijët tonë, mesatarisht, ngecin 3 vite shkollore në matematikë, lexim dhe shkencë, në raport me fëmijët nga vendet anëtare të OECD. Realisht, nuk pritet që rezultati mund të përmirësohet brenda një periudhe afatshkurtër, por masat që çojnë drejt përmirësimit të gjendjes duhet të merren menjëherë”, tha ai. Pupovci nuk pret që të ketë përmirësim të pozicionit të Kosovës në rangimin e PISA. “Në fakt, tek ne ende nuk janë analizuar si duhet as shkaqet që kanë sjellë deri tek një rezultat i tillë, ndërsa zbatimi i strategjive për përmirësimin e cilësisë së arsimit të aprovuara nga Qeveria, disi, ka ngecur. Në situatë e tillë nuk është premtuese dhe nuk jep shumë shpresë se rangimi i Kosovës në mesin e vendeve pjesëmarrëse të PISA do të përmirësohet ndjeshëm”, tha ai. Ndërsa ende nuk po shihet ndonjë lëvizje e theksuar e institucioneve përgjegjëse në institucionet vazhdojnë skandalet me diploma. Pas një hulumtimi të bërë organizata Çohu tha se nga 150 e deri në 250 euro shkojnë çmimet për një temë diplome të nivelit Bachelor. /Kosova.info/