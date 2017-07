Ksamil, shpëtohen mrekullisht 6 pushues, skafi i tyre rrezikonte të mbytej

Gjashtë persona kanë shpëtuar për mrekulli në jug të vendit, pasi skafi i tyre rrezikonte të mbytej.

Pranë “Kepit të Mërtesës” në Ksamil në orët e mbrëmjes së djeshme, policia kufitare mori një telefonatë se disa persona me një skaf rrezikonin të mbyteshin.

Menjëherë autoritetet kufitare u kanë shkuar në ndihmë pushuesve që ishin duke lundruar në ujërat e Detit Jon me një skaf me emrin “Bayener Boa”, me flamur anglez dhe në pronësi të shtetasit B.S.

Mjeti lundrues kishte pësuar një defekt dhe rrezikonte të fundosej.

Në bordin e tij ndodheshin 6 shtetas, pushues nga mosha 26 deri në 32 vjeç, të cilët u shpëtuan dhe u nxorën në breg të Ksamilit.

Të gjithë personat ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore, pa probleme për shëndetin e tyre.

Nga hetimet proceduriale të policisë, ka rezultuar se mjeti lundrues kishte dalë në det konform rregullave ligjore. /Blitz.al/