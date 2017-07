Kryetarja e parë grua e një partie flet për goditjen që do i japë Ramës si opozitë e re

Monika Kryemadhe flet për herë të parë si kryetare e forcës më të re politike opozitare në vend, LSI, dhe aksionit më të rëndësishëm që kjo parti do të ketë: Mos lejimin e shkatërrimit të ekonomisë shqiptare nga klientët e kryeministrit Edi Rama.

Për Monika Kryemadhin, kryetaren e re të Lëvizjes Socialiste për Integrim, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit se Shqipëria është e pafavorshme për biznes, kryesisht për shkak të korrupsionit, është fakti se të vetmit që nuk e kanë ndjerë barrën e rëndë të ryshfetit janë klientët dhe sponsorizuesit e kryeministrit Edi Rama. Në një reagim në rrjetin social Facebook, Kryemadhi thotë se tjetër shkak për largimin e investitorëve janë edhe koncensionet abuzivë. Sipas saj kjo klimë e vështirë për ekonominë në Shqipëri fshihet nga mediat e blera nga qeveria.

Monika Kryemadhi thotë se kjo situatë do të përkeqësohet edhe më tej pas zgjedhjeve të 25 qershorit, kohë kur sipas saj, klientët e Ramës që investuan paratë e krimit dhe drogës në zgjedhje, do kërkojnë shpërblim për atë që kanë bërë.

Kryemadhi thekson në reagimin e saj, se LSI, tashmë në opozitës pas bashkëqeverisjes me Edi Ramën, nuk do ta lejojë shkatërrimin me tej të ekonomisë shqiptare.

Statusi i Kryemadhit

Askush më qartë se raporti i departamentit amerikan të shtetit nuk e ka përshkruar klimën e biznesit në Shqipëri: “Investitorë të sfiduar nga korrupsioni i shfrenuar, vazhdim i praktikave të biznesit informal”. Këto janë vetëm dy nga shumë përcaktime të tjera të rrënimit që po i bëhet bizneseve në Shqipëri. Veç atyre që janë klientë dhe sponsorizues të kryeministrit, çdo biznes tjetër ndjen mbi shpinë barrën e rëndë të korrupsionit dhe rryshfetit që duhet të paguajnë për të mbijetuar në një treg pa rregulla dhe klientelist. Jo vetëm kaq, por koncensionet, dhëniet e licensave, si dhe një numer kontratash të firmosura nga qeveria, janë problematike për ekonominë dhe shkak për largimin e investitorëve të huaj. Këto dhe përcaktime te tjera negative për ekonominë, edhe pse tentohen të fshihen nga mediat e blera me paratë e krimit qeveritar, flasin më shumë se çdo heshtje e blerë mediatike.

Më kot mundohet Edi Rama dhe lakejtë e tij të fshehin të vërtetën e hidhur, atë të mjerimit ekonomik të vendit, të vjedhjes pa limit në çdo sektor publik, të shkatërrimit të investimeve të huaja në emër tëbizneseve të lidhura personalisht me të. Por nuk mjafton raporti për vitin e kaluar, sepse kjo klimë, ky terror për biznesin e investimeve pritet të sundoje ekonominë edhe pas tjetërsimit të votës së 25 qershorit. Ata që investuan paratë e drogës dhe krimit, klientët e Edi Ramës që paguan për blerjen e votës do kërkojnë shumë shpejt shpërblimin për atë që kanë bërë. Dhe kjo do jetë një tjetër goditje për ekonominë tonë të brishtë. Unë ju siguroj që LSI nuk do të lejojë që kjo të ndodhë, sado pushtet dhe arrogancë të ketë kryeministri i Shqipërisë. Jo 74, por as 174 vota nuk do mjaftojnë që ai dhe klika e tij në pushtet të shkatërrojnë më tej ekonominë shqiptare. Ne do të jemi në çdo mbledhje komisioni, në çdo debat parlamentar pjesë aktive dhe luftarake për të denoncuar dhe luftuar çdo përpjekje për të shitur pasuritë e Shqipërisë tek oligarkët e Edi Ramës. Beteja sapo ka nisur dhe ne kemi mbështetjen e shumicës së shqiptarëve, që me votë apo me heshtje, refuzoi të mbështesë një qeveri që është gati të japë me koncension çdo pasuri të mundshme. Por tashmë koha e shitjes së Shqipërisë ka perfunduar! Të gjithë sëbashku nuk do ta lejojmë që kjo të ndodhë. LSI është opozita e fortë dhe energjike që ka mundesitë ta bëjë këtë bashkë me të gjithë ata që e kuptojnë qartë se ky vend nuk meriton të drejtohet nga oligarkët e Edi Ramës.