Kryesuesi i KGjK-së priti homologun e tij malazias

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovë (KGjK), Nehat Idrizi, sot ka pritur njëdelegacion nga Këshilli Gjyqësor e Malit të Zi, të kryesuar nga prof.dr Mladen Vukçeviq, kryetar i këtij Këshilli, pjesë e delegacionit ishin, edhe Loro Markiq, anëtar, avokat nga Ulqini dhe Radmila Đurisic, këshilltare për marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtarë. Në këtë takim morën pjesë edhe Enver Peci, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, Nenad Llaziq anëtar i KGjK-së dhe Shkelzen Maliqi, drejtor i Sekretariatit të KGjK-së.

Në fillim të takimit, kryesuesi Idrizi ka njoftuar delegacionin me funksionimin e sistemit gjyqësor, arritjet dhe sfidat, me të cilat ёshtё dashur të ballafaqohet sistemi gjyqësor në Kosovë. Ai me theks të veçantë foli për reformën gjyqësore, vlerësimin e gjyqtarëve si dhe procesin e riemërimit të gjyqtarëve. Gjithashtu, ai përmendi disa qëllime kryesore që kanë për detyrë të rrisin efikasitetin e sistemit gjyqësor, ngritjen e besimit të qytetarëve.

Nga ana tjetër, kryetari Këshillit të Malit të Zi, prof.dr Mladen Vukçeviq, u shpreh i kënaqur me vizitën që po i bënë Kosovës, si dhe prezantoi funksionimin e sistemit gjyqësor të Malit të Zi. Vukçeviç, gjithashtu, e përgëzoi kryesuesin e KGjK-së, Idrizi për emërimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës si anëtarë të bordit të Rrjetin Ballkanik dhe Euro – Mesdhetar të Këshillave Gjyqësor.

Në fund të takimit, dy bashkëbiseduesit shprehën gatishmërinë e tyre për institucionet që ata drejtojnë për të këmbyer eksperienca pozitive.

Në kuadër të kësaj vizite delegacioni nga Mali i Zi do të vizitoi Këshillin Prokurorial të Kosovës, Fakultetin Juridik të Prishtinës si dhe Akademinë e Drejtësisë. /KI/