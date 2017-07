Kryesia e vjetër cakton se ku do të ulën deputetët e rinj të Kuvendit

Në Kuvendin e Kosovës është duke u mbajtur mbledhja e Kryesisë së Kuvendit me përfaqësuesit e partive parlamentare.

Me vendim unanim, Kryesia ka vendosur që koalicioni me më së shumti deputet PAN të ulen në mes të sallës, ndërsa Vetëvendosje tani e tutje do të ulen në anën e djathtë të sallës, aty ku në mandatin e kaluar janë ulur deputetet e LDK’së.

Ndërsa deputetet e forcës së tretë politike në zgjedhje, LDK, u vendos që të ulen në anën e majtë të sallës, aty ku deri tani janë ulur deputetet e VV’së, raporton Gazeta Express.

Poashtu Kryesia caktoi datat 26,27,28 korrik për regjistrimin e deputeteve.