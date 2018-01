Kryesia e LVV-së përkrah letrën e 82 aktivistëve/mbështetësve

Sekretari Organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, Ismajl Kurteshi, pas përfundimit të takimit të kryesisë, ka qenë shumë i shkurtër për media, ku ka thënë se kryesia ka marrë vendim që të përkrah letrën e 82 aktivistëve të LVV-së dhe po ashtu ka mirëpritur rikthimin në kryese të deputetes Albulena Haxhiu, e cila ka dhënë dorëheqje para disa muajve.

“Kryesia e Lëvizjes Vetëvendosje e ka përfunduar mbledhjen e saj dhe ka marrë këto vendime:

Që e përkrahim letrën e 82 aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje nga diaspora, e cila është publikuar dhe për të cilën nuk e kam ndërmend të flas.

Çështja tjetër është, se kryesia e ka mirëpritur anëtaren e kryesisë Albulena Haxhiu, e cila ka dhënë dorëheqje para disa muajve dhe se kryesia e Lëvizjes Vetëvendosje do të vazhdon me takimet e saja për t’i tejkaluar problemet me të cilat po ballafaqohet këto ditë”, ka thënë Kurteshi, duke mos dashur t’u përgjigjet pyetjeve të gazetarëve.

Kurse shefi i grupit parlamentar të LVV-së, Glauk Konjufca, i cili po kthehej në zyrën e LVV-së, tha se tani kanë një takim me disa zyrtarë ndërkombëtarë, por që nuk ka dashur të bëjë të ditur identitetin e tyre.

“Janë disa zyrtarë ndërkombëtar, identitetin e të cilëve mund ta zbuloni pas takimit”, tha ai.