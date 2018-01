Kryesia e Kuvendit në “hall” me kërkesën e ligjvënësve për Specialen

Kuvendi ka nisur zyrtarisht punën, por Kryesia nuk ka mundur të mbajë asnjë mbledhje, e rrjedhimisht as ta shqyrtojë kërkesën e 43 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e Gjykatës Speciale. Monitoruesit e punës së Kuvendit shohin paqartësi sa i përket kësaj çështje, ndërsa veteranët e UÇK-së akuzojnë LDK-në për zvarritje.

Fati i kërkesës së 43 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e Gjykatës Speciale mbetet i paqartë. Zyrtarë të Kuvendit kanë thënë se ajo e ka humbur relevancën, ngase sipas tyre, ka qenë e afatizuar vetëm për 22 dhjetorin e vitit 2017.

Edhe më të paqartë si kërkesë, sipas Artan Muratit nga Instituti Demokratik i Kosovës që e monitoron punën e Kuvendit, e bën fakti që disa deputetë kanë deklaruar se i kanë tërhequr nënshkrimet e tyre.

“Në këtë moment është shumë e paqartë se a do të mund të procedohet tutje kjo kërkesë, pasi që nuk dihet se sa deputetë janë që e mbështesin këtë kërkesë. Rrjedhimisht edhe nëse do të ishin 40 deputetë ose më tepër, Kryesia e Kuvendit do duhej ta trajtonte këtë çështje dhe pastaj aty të vendoset se a duhet të shkojë në seancë plenare apo jo”, tha Murati për Radio Kosovën.

Kryesia e Kuvendit ka pasur disa tentativa që të mbajë mbledhje dhe ta shqyrtojë këtë kërkesë, por në mungesë kuorumi mbledhja ka dështuar.

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të UÇK-së, Hysni Gucati pret që Kryesia të hënën ta trajtojë këtë çështje, ndërsa akuzon LDK-në si kundërshtuesen më të madhe të kësaj nisme, se po e zvarritë këtë mbledhje. Gucati është i bindur kjo nismë e ka mbështetjen e shumicës së deputetëve, përfshi edhe deputetët e LDK-së.

“Le të rrinë në mbledhje të Kryesisë, le të futet në rend dite, le të shkon deri në Kuvend, atëherë Kuvendi vendos a kalon apo jo. Por, ata nuk po guxojnë, nuk po i u besojnë deputetëve të vetë dhe për atë arsye nuk po marrin vendim ta fusin në rend dite”, tha Gucati për Radio Kosovën.

Deklaratat e Gucatit, sipas shefit të Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti janë të paqëndrueshme. Hoti në një përgjigje me shkrim i tha Radio Kosovës se secili deputet i LDK-së është në linjë me qëndrimin që mban LDK-ja si subjekt.

Përveç LDK-së që ka shprehur qëndrimin e saj kundër shfuqizimit të Speciales, grupet tjera parlamentare nuk kanë qëndrime të qarta karshi kësaj çështje. Vetë kreu I Kuvendit, Kadri Veseli ka thënë se Kuvendi nuk ka fuqi ta zhbëjë Gjykatën Speciale.