Kryeqytetit i’u shtuan gjashtë salla të kinemasë nga Cineplexx

Të gjithë e kanë pritur me padurim hapjen e rrjetit të kinemasë Cineplexx në kryeqytet. Kjo gjë ndodhi pikërisht sonte. Tepihu i kuq ishte shtruar në hyrje e ku të ftuarit po kalonin duke e mbushur hapësirën ku edhe do bëhej hapja solemne e kinemasë. Pritjen e mysafirëve e shoqëronte një muzikë e lehtë live. Në mesin e shumë të ftuarve, ku nuk munguan edhe fytyra të njohura, fillimisht e mori fjalën drejtori për zhvillim biznesi në Albi Mall, Betim Humolli, i cili foli rreth zgjerimit të Albi Mall duke përfshirë kështu edhe kinemanë Cineplexx.



Betim Humolli, Albi Mall



“Ne po mundohemi që qytetarëve tanë të ju mundësojmë kushte sa më të mira, duke mos pasur nevojë të dalin jashtë vendit por t’i kenë këtu të gjitha ato që ju duhen. Albi Mall është vendi i familjes suaj”, tha ndër të tjera Betim Humolli, i cili tutje fjalën ja dha kryetarit të Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetit.



Shpend Ahmeti, kryetar i Komunës së Prishtinës



“Kam kënaqësinë që sonte po e bëjmë këtë zgjerim. Këtë ditë e kemi pritë me padurim, kështu që në emër të Komunës së Prishtinës e falënderoj Cineplexx, që Prishtinën po e futë në rrjetin e vetë të kinemave me teknologjinë më të re dhe qytetarët do të kenë mundësi t’i ndjekin filmat më të rinj, me teknologjinë më të re qëekziston sot në Evropë”, tha ndër të tjera Shpend Ahmeti.



Por në këtë hapje solemne nuk kishte si të mungonte edhe partneri menaxhues i Cineplexx, Christof Papousek, i cili ishte shumë i lumtur për këtë bashkëpunim, ku sipas tij AlbiGroup me zgjerimin e projektit i ka plotësuar standardet dhe kriteret që ata të jenë edhe bashkërisht në këtë projekt për të operuar me kinematë në Kosovë.

“Është e mrekullueshme që dy familje të mëdha si AlbiGroup dhe Cineplexx kanë bashkuar fuqitë për të arritur një projekt të tillë. Pas gjithë atyre kinemave që kemi në Evropë jemi të lumtur që tani më e hapën edhe një në kryeqytetin e Kosovës duke bashkuar kështu kulturën, artin dhe kinemanë në një vend. Kinemaja Cineplexx ka për synim të sjellë filmat e fundit që vijnë nga tregu amerikan apo ai evropian dhe të jenë çdo herë premierë”, ka thënë Christof Papousek.



Christof Papousek, Cineplexx



Në këtë hapje solemne krejt për fund fjalën e mori edhe Presidenti i Republikës së Kosovës, HashimThaçi, i cili tha që hapja e kompanisë austriake, Cineplexx në Prishtinë do të ju ofrojë qytetarëve mundësi atraktive.

“Hapja e kinemasë Cineplexx me gjashtë salla dhe 1000 ulëse është një dëshmi e radhës se vendi ynë përkundër sfidave jo të pakta, ngadalë por sigurt po shndërrohet në një destinacion joshës për investimet e huaja”, ka thënë Thaçi.



Hashim Thaçi, president i Kosovës

Pas këtyre fjalimeve koha erdhi të bëhet hapja e kinemasë dhe për të bërë këtë hapje u ftua përfaqësuesi i AlbiGroup, Sutki Humolli, përfaqëuesi i Cineplexx, Christof Papousek dhe presidenti HashimThaçi, të cilët bashkërisht prekën butonin e kuq dhe kështu filloi funksionimi i kinemasë, gjë që u pritë me duartrokitje të shumta. Nga aty të gjithë morën rrugën drejt kinemasë, ku përmes një korridori të gjatë që të dërgonte deri tek sallat, të ftuarve ju shpërndaheshin edhe kokoshka. Gjashtë sallat e kinemasë ishin renditur njëra pas tjetrës ku secila sallë mbante numrin adekuat, por sonte dyert për të ftuarit i kishte hapur salla numër 1, një sallë e madhe me një ndriçim e një projektor gjigant ku po pritej të shfaqej filmi “Home Sweet Home”.

Drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Arben Zharku, tha që hapja e kinemasë Cineplexx është një festë e madhe për të gjithë filmbërësit dhe ata që merren me film.

“Sonte u hapën 6 salla për të cilat Kosova ka pasur shumë nevojë. Përveç publikut që do të ketë rast t’i shohë filmat më të rinjë botërorë është edhe një mundësi e madhe edhe për ne si institucion që e mbështesim filmin e Kosovës, që filmat të kenë mundësi të shfaqen në këto salla me kushte shumë të mira. Kjo gjithashtu do të inkurajojë edhe më shumë që të prodhohet filmi”, tha Arben Zharku për KultPlus.

Kinemaja Cineplexx do të operojë me 6 salla dhe rreth 1000 ulëse dhe do të sigurojë filmat e fundit të kinemave botërore. Do të përdoret teknologjia e fundit digjitale dhe të gjitha sallat do të jenë të pajisura me teknologjinë 3D dhe po ashtu janë edhe disa ulëse VIP. Që nga viti 2009, kompania austriake e kinemave Cineplexx International GmbH ka filluar zgjerimin nëpër Evropë me gjithsej 46 kinema, në vendet si: Itali, Kroaci, Serbi, Slloveni, Maqedoni, Shqipëri dhe tani edhe në Kosovë. Që nga nesër të gjithë do të kenë mundësi të shikojnë filma të zhanreve të ndryshme që do të jenë prezentë në kinema.