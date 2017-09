Kryeprokurori Lumezi vizitoi Prokurorinë e Gjilanit

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së bashku me anëtarët e Komisionit Mbikëqyrës për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, Haxhi Dërguti dhe Laura Pula, kanë vizituar Prokurorinë Themelore të Gjilanit.

Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi dhe anëtarët e komisionit, Haxhi Dërguti dhe Laura Pula, kanë diskutuar me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Jetish Maloku, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e Strategjisë kundër korrupsionit dhe të arriturat e kësaj prokurorie gjatë zbatimit të saj.

Po ashtu, ata diskutuan edhe për arritjet dhe sukseset e kësaj prokurorie, ku u konstatua se Prokuroria Themelore e Gjilanit, ka pasur rezultate të mira dhe rritje të efikasitetit të punës.

Gjithashtu, të pranishmit kanë biseduar lidhur me ndryshimet e legjislacionit penal që janë duke u bërë nga grupi punues i Ministrisë së Drejtësisë, përkatësisht ndryshimet në Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit.

Vlen të theksohet se Kryeprokurori Lumezi, dhe anetarët e komisionit në fjalë, gjatë ditëve në vijim do t’i vizitojnë të gjitha prokuroritë e Kosovës, ku do të diskutojnë me eprorët e prokurorive lidhur me zbatimin e Strategjisë kundër korrupsionit. /KI/