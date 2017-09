Kryeministria sqaron blerjen e telefonave

Zyra e Kryeministrit, Ramush Haradinaj, ka sqaruar se 14 telefonat celularë për të cilët ka shpallur tender për t’i blerë me buxhet të shtetit, janë për nevoja pune dhe jo luksi.

Sipas Kryeministrisë, zyrtarët në kabinetin e shefit të ekzekutivit për shkak të pagave që, sipas tyre, lënë të kuptohen se janë të ulëta, nuk kanë mundësi që të blejnë telefona me buxhetin e tyre personal, që të mund t’i përdorin edhe për nevoja pune zyrtare.

“Telefoni celular sot konsiderohet mjet pune për një profil të caktuar të punonjësve në Kryeministri dhe jo mall luksi siç pretendoni ju. Prandaj është vendosur, që në përputhje me normat e prokurimit publik, të shpallet tender për 14 telefona celularë, me të cilët do të pajiset stafi për komunikimit publik dhe ai politik”, thuhet në një sqarim të zyrës së Kryeministrit për Gazetën Express.

“Ka një perceptim se punëtorët në Kryeministri kanë paga të larta, por e vërteta është se mesatarja e pagës së këshilltarit politik në Kryeministri, sot është rreth 500 euro, prandaj asnjëri prej tyre nuk ka mundësi që me buxhetin personal ta blejë një mjet pune, qoftë ai edhe telefon, për punë zyrtare”, sqaron tutje Kryeministria.

Zyra e Haradinajt, ende pa i mbushur një javë në detyrën e tij si kryeministër i vendit, ka paraparë që të blejë telefona mobilë në vlerë prej 8 mijë eurove.

Personelit të zyrës së Kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, do t’u blihet nga një telefon i ri, e për këtë është shpallur tender nga KRPP-ja për “Furnizim me telefona mobilë”.

Kontrata për furnizime nga Zyra e Kryeministrit ka koinciduar me lansimin e produkteve të reja nga kompania “Apple”. Modeli i ri Iphone X, dhe Iphone 8 dhe 8 Plus, janë lansuar javën që shkoi nga kompania me qendër në Kaliforni.