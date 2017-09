Kryeministri Haradinaj viziton sot shqipërinë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj viziton sot Republikën e Shqipërisë.

Gjatë vizitës kryeministri Ramush Haradinaj do të ketë takime të ndara me presidentin, Ilir Meta, kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi, kryeministrin, Edi Rama dhe me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Kjo është vizita e parë të cilën kryeministri Ramush Haradinaj e zhvillon jashtë Kosovës, që nga marrja e detyrës.