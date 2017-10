Kryeministri Haradinaj viziton PTK-në

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj do ta vizitoj sot Telekomin e Kosovës, për tu njohur nga afër me gjendjen në këtë kompani publike.Në vazhdën e takimeve, Haradinaj sot në ora 9:30 do të bëjë një vizitë në këtë kompani me ç’rast do të njihet me afër me punën dhe problematikat që kjo kompani dhe punëtorët e saj përballën.

