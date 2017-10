Kryeministri Haradinaj kompleton stafin në kabinetin e tij

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj ka kompletuar stafin me gjithsejtë 16 persona me të cilët do të punojë.

Të gjithë janë të ndarë në fusha të ndryshme si ekonomi, çështje të rinisë, siguri e diasporë.

1. Avni Arifi, këshilltar politik dhe Shef i stafit

2. Gani Demaj, shef kabineti

3. Selim Selimi, këshilltar ligjor

4. Meliza Haradinaj, këshilltare politike

5. Halil Matoshi, këshilltar politik dhe për media

6. Alban Dermaku, këshilltar politik

7. Haki Shatri, ekonomi

8. Diellza Hoti, çështje të rinisë

9. Arber Vllahiu, këshilltar politik dhe zëdhënës i Qeverisë

10. Nita Himaduna, këshilltare politike

11. Hysen Gashi, këshilltar për siguri

12. Jahja Lluka, këshilltar për diasporën

13. Gazmend Syla, këshilltar për kategoritë e luftës

14. Arben Shabani, këshilltar për minoritete;

Të jashtëm

15. Agron Jaha, shëndetësi

16. Gazmend Abrashi, biznes.