Kryeinspektorja e Drenasit: Kanë filluar procedurat për uzurpim ndaj kandidatit të VV-së

Kryeinspektorja e Komunës së Drenasit, Aurora Berisha ka reaguar lidhur me fyerjet që i janë bërë sot deputetes së PDK-së, Ganimete Musliu, nga zyrtarë të Lëvizjes Vetëvendosje.

Berisha ka akuzuar kandidatin e Vetëvendosjes për deputet, Shemsi Elezin për uzurpim të pronës publike.

“Marrja nuk e lë rehat Shemsi Elezin! Se Fisnik Ismaili është gojëlëshuar, të gjithë e dinë, se do të tregoj trimëri ku nuk duhet, po ashtu dihet. Po marrja pse nuk e lë rehat Shemsi Elezin, s’do koment. Çka i duhet kjo trimëri e vonuar, është e paqartë. Trimëri kundër Ganës, marre me kapuç. Shemsi Elezi, ti je përvetësues i pronës publike dhe së shpejti ligji do të merret me ty. Procedurat tashmë kanë filluar. Shemsi, nuk ke nevojë të shkosh në Baks, as të merresh me Ganën që është një femër shembull e Drenicës, merru me ndërtime e mos e shkel ligjin se ka kohë që fort poshtë ke ra”, ka shkruar Aurora Berisha.