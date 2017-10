Kroacia, barazimi ndaj Finlandës i kushton stolin trajnerit Cacic

Për Kombëtaren Kroate të Futbollit ndeshja me Finlandën, paraprakisht të shkualifikuar për Botërorin e Rusi 2018 ishte delikate. Barazimi i marrë në shtëpi nuk solli asnjë të mirë për Kroatët, përkundrazi reagimi ka qenë i menjëhershëm nga ana e Federatës duke shkarkuar trajnerin Ante Cacic. Në të vërtetë shanset e Kroacisë janë ende të hapura me ndeshjen e të Hënës përballë Ukrainës që do të zhvillohet në Kiev, ku Kroacia do të prezantohet me një teknik të ri, por kjo nuk zbeh faktin se skuadra nuk është në fazën më të mirë të saj.

Në të vërtetë në një mbledhje urgjente që drejtuesit e Federatës zhvilluan pas takimit për të analizuar situatën kritike, pyetja kryesore që u ngrit ishte se pse një skuadër që kushton 300 milionë Euro ndodhet në këtë nivel. Si Ukraina ashtu edhe Kroacia qëndrojnë në kuotën e 17 pikëve, dy më pak se sa Islanda që tashmë ka marrë kryesimin e klasifikimit me 19 pikë. Tashmë janë tre emrat që garojnë për t’u ulur në stolin e Kroacisë, Zlatko Dalic, Nenada Gracana dhe Matjaza Keka, trajneri i Rijekës. Federata Kroate e Futbollit ka njoftuar se vendimi do të merret dhe zyrtarizohet shumë shpejt. /ss/