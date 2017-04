Kriza politike – Maqedoni, Ivanov mbyll derën, Ji takon vetëm liderët politik

Kriza maqedonase vijon të ruajë statusin e saj me palët që ruajnë pozicionet e tyre dhe me një zgjidhje akoma të largët. Sot Kuvendi po zhvillon seancën e 19 për zgjedhjen e kryetarit, pas 18 të tilla të dështuara. Kurse Presidenti i vendit Gjorgje Ivanov, i cili ka në dorë krijimin e qeverisë së re, këmbëngul se këtë nuk do ta bëjë sa kohë ka pengesa juridike dhe sipas tij pengesa më e madhe është platforma e ashtuquajtur e Tiranës.

Në seancën e 19, pas 18 të dështuara, deputetët e Kuvendit të Maqedonisë po debatojnë mbi çështjet që kanë çuar vendin në krizë por edhe një mundësi për dalje nga ngërçi.

Sigurisht që edhe sot ashtu si në 18 seancat e shkuara, deputetët e partisë së ish-kryeministrit Nikola Gruevski VMRO-DPMNE kanë kërkuar hedhjen poshtë të Platformës së Tiranës dhe zgjedhje të reja të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale, si të vetmet mundësi për të dalë nga kriza.

Kurse LSDM ndërkohë kërkon të kalohet për votim çështja e rendit e të ditës dhe për të cilën janë thirrur seancat, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, duke akuzuar VMRO-ne për mosrespektim të rregullores së Kuvendit.

Ndërkohë Presidenti i vendit Gjorgje Ivanov, i cili ka në dorë krijimin e qeverisë së re, këmbëngul se këtë nuk do ta bëjë sa kohë ka pengesa juridike dhe sipas tij pengesa më e madhe është platforma e ashtuquajtur e Tiranës. Në një intervistë për mediat hungareze, ai u shpreh:

“Shumica është siguruar me shantazh dhe kusht është pranimi i platformës së partive shqiptare të Maqedonisë, e cila është hartuar në zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë. Sipas Kushtetutës tonë, kjo është sjellje e Maqedonisë në situatë vartëse dhe në varësi të një shteti tjetër. Si President, unë kam obligim të mbroj vendin tim, Kushtetutën dhe ligjet, sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë”.

Në kohën kur Ivanov mendon se platforma shqiptare minon pavarësinë e Maqedonisë, kreu i socialdemokratëve Zoran Zaev dhe ai i Bashkimit Demokratik per Integrim, Ali Ahmeti, konfirmojnë bashkëpunimin për të gjetur një zgjidhje për daljen nga kriza.

Sakaq të hënën, Zëvendës/ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hojt Brajan Ji do të vizitojë Shkupin, ku do të takohet vetëm me liderët e partive politike, duke anashkaluar një takim me Presidentin Ivanov.

Mësohet se Ji do të kërkojë nga liderët e partive që të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe shumicën parlamentare për të mundësuar formimin e Qeverisë së re.