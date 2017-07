Kritika është bërë e lirë, por nuk është e lirë jeta të cilën po e bëjmë?!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Të gjithë neve ne ndeja dhe në raste të tjera kur bisedojmë më njeri- tjetrin mendimet shpesh na kthehen nga e kaluara jonë e mirë ose jo shumë për tu lavdëruar. Ne, që jemi tash më në moshë na shkojnë mendimet së në kohën kur në ishim të ri ishte më mirë ose me keq së koha bashkëkohore. Ne, që kemi jetuar në shtetet e ish bllokut komunist shumica nuk i kemi përjetimet bash të mira, sidomos ata të cilët janë ndeshur në një formë apo tjetër më regjimin e egër komunist. Ne shqiptarët që patëm fatin e keq të jetojmë dhunshëm nën Jugosllavi përjetuam gjera të rënda, si të segregacionit, të izolimit kulturor, të përjashtimit si popull nga sistemi . Hiq përjetime të mira nuk patën edhe ata të cilët jetuan nën sundimin e diktaturës së vet. Përjetuam rënin e komunizmit, përjetuam lirinë e fjalës dhe të shprehjes që nuk e kishim, ose e kishim por e paguanim më dënime të rënda .Nuk ka qenë e lehtë shembja e ish bllokut komunist në Evropë, ajo tërhoqi me vete edhe shumë viktima në njerëz dhe të mira materiale .Kjo ndodhi sidomos më rënien e ish –Jugosllavisë së Titos. Nëse dikur nuk kemi “guxuar” të këndojmë lirshëm një këngë patriotike, sot e kemi një mundësi të tillë pa asnjë problem .Kjo ndoshta është e vetmja “vlerë “ post komuniste të cilën po e përjetojmë të gjithë .Kapitalizmi është rend shoqëror i cili nuk e kufizon lirinë e shprehjes. Me ardhjen e demokracisë, liria e shprehjes ka avancuar në vlerë shoqërore në republikat të cilat dolën nga ish –Jugosllavia. Më në fund mund të flasim dhe të bërtasim deri në kupë të qiellit, mund të ofendojmë, mund të kërcënojmë kënd të dëshirojmë dhe të mbetemi të ‘ pa prekur’ nga ligji. Këtu dëshirojë të bëjë një analogji. Nëse populli gjuan gurë e dru mbi regjimin, këta të fundit nuk mërziten për këtë punë fare, së i kanë rregulluar të gjitha punët për vete dhe familjet e tyre .Por, kur ndodhë që regjimi të “gjuaj” gurë e dru mbi popullin atëherë kemi tjetër muhabet. Kemi të bëjmë më shtypjen e masës së gjerë në forma të ndryshme . Pra, nuk është e njëjtë së kur njeriu fletë ashtu kotazi dhe nuk vepron konkretisht kundër abuzuesve të cilët sot po e rrënojnë shtetin e Kosovës .Kot shkruajmë grafite nëpër mure, kot vikasim në kupë të qiellit duke namatisur këtë klasë sunduese për të bëmat e saja të pista, nëse na mungojnë metodat e veprimit konkret kundër këtyre keqbërësve politikë dhe keqbërësve ekonomik. Të gjithë po kemi të drejte te “shajmë ‘ pushtetin, por nuk po kemi të drejtë ta “ heqim” qafe këto pushtet të shfrenuar .Politikanet të gjitha sharjet dhe fyerjet po i “tolerojnë”, veç një gjë nuk po tolerojnë, nëse dikush tenton të vepron edhe praktikisht . Çka është tepër, tepër është thotë një fjalë e popullit. Nëse ka kaluar koha e kërcënimeve të pushtetit karshi popullit sikur në kohën e komunizmit klasik, ky kërcënim karshi familjeve tona po bëhet në mënyrën ‘ bashkëkohore’ të sundimit, në emër të demokracisë po dhunohet çdo vlerë shoqërore .Po shohim sot gjithfarë fyerjesh dhe sharjesh në internet dhe rrjete të ndryshme sociale, dhe askujt nuk po i shkon “ asnjë fije floku”. Krejt këto po kanë rrjedhën normale të saj . Nëse dikush sot në qendër të qytetit bërtet duke sharë “ regjimin dhe së qeveria është kriminale “ pak kujt do t’ia tërheq vëmendjen, mund të konsiderohet si njeri i marr. Ai i cili këtë gjë e shkruan në status konsiderohet si njeri normal. Sot, është bërë normë që në internet të ndahen mendimet e ndryshme, por jo ato të bëhen konkrete në realitet. Kjo është bërë shumë komode dhe është kthyer në fenomen në vete. Njerëzit të flasin diçka tjetër dhe po veprojnë krejt ndryshe. Kritika është bërë e lirë, por nuk është e lirë jeta të cilën po e bëjmë .Jeta sot në Kosovë po na imponohet nga sundimtarët .Elitat politike, të cilat bëjnë “ be’ në fjalën e lirë, kur është fjala për t’i mbrojt pozitat e larta politike “ E humbin kontrollin mbi këtë fjalë te lirë”. Demagogjinë e kanë bërë mënyrë të mbijetesës në politikë .Mos të aplikojmë kritika të cilat kërkojnë shpjegime nga sundimtarët, por të bëjnë kritika të cilat i bëjnë revolucionet. Ajo që i lidhë të gjithë njerëzit e mirë të këtij nën qielli është si të largohen këto struktura në pushtet. Dëshira është që më këto struktura të kriminalizuara dhe të korruptuara të konfrontohemi më metoda demokratike deri në shpartallimin përfundimtarë të tyre .Mos të bëhemi të pa aftë për të ardhmen dhe perspektivën tonë . ..Të gjitha pa kënaqësitë e grumbulluara mos të mbesin vetëm në statuse, nëpër mure të internetit, dhe në rrjete të ndryshme sociale.