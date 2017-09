Kreu i Akademisë serbe: Kosova de fakto dhe de jure nuk është në duar tona

Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe artit të Serbisë, dr. Vladimir Kostic tha se në këtë moment i vetmi guxim politik në cfarë mënyre, me elementet e dinjitetit, të braktiset Kosova, sepse “as de fakto as de jure nuk është në duar të Serbisë”, transmeton Kosova.info.

“Dikush këtij populli duhet ti thotë se Kosova më as de fakto as de jure nuk është në duar tona. Frikësohem që në këtë moment, i vetmi guxim politik . me elementet e dinjitetit, të lëshohet Kosova. Dhe këtë dikush duhet ti thotë popullit”, tha Kostic.

“Rreth kësaj duhet të luftojmë me dhëmbë e thonjë, sepse përpjekja e marrjes së dickaje që përfaqëson nënshtresën e historisë sonë dhe vepër e psikologjisë, por nëse një ministër , kryeministri apo përfaqësuesi duhet të kërkoj leje të hyjë në atë territorin, kjo mjaft qartë flet se më nuk kemi kapacitete as njerëzore, as ekonomike apo të tjera që atje të imponojmë vullnetin personal”, tha kryetari I SANU.

Sipas fjalëve të tij, Kosova nënkupton numër të madh të asaj që paraqet bazën e kulturës serbe. “Mund ta gënjejmë njëri tjetrin duke e shikuar në sy, por alternative është mjaft e qartë. Nga ana tjetër , qëndrimi im ndaj BE është cilat I Branko Miljkovicit-do të vjellë, unë do të shkojë në parajsë. Alternativa tjera nuk ka”, tha ai.

Ai konsideron se aleanca me Rusinë “është alternative artificial” duke pyetur nëse akëcili është konsultuar me Rusinë apo në përgjithësi e duan Serbinë”.

“Serbia cfarëdo goditje të pranojë, duhet të vazhdojë së zgjeruari kapacitetet demokratike dhe hapësirat e lirisë ndryshe nuk do të mbijetojë. Realiteti historic se popuj edhe më të mëdhenjë kanë humbur bazat e tyre dhe askush nuk guxon ta harrojë Kosovën. Është me rëndësi që vetveten ta projektojmë në të ardhmen, ndërsa viktimizimi nuk ka kurfarë kuptimi tjetër veq një hapi të gabuar në historinë serbe”, tha Kostic./KI/