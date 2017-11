Kremlini: Me Iranin diskutohet për Sirinë dhe naftën

Presidenti i Rusisë, Vadimir Putin, do të bisedojë për krizën në Siri dhe bashkëpunimin në fushën e energjisë, me presidentin e Iranit, Hassan Rohani, dhe me liderin suprem, Ajatollah Ali Khamenei, gjatë vizitës në Teheran, gjatë ditës së sotme, ka njoftuar Kremlini.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, u tha mbrëmë reporterëve se “çështjet e ndërlidhura me Sirinë do të jenë në agjendë të bisedimeve dypalëshe ruso-iraniane”. Ai nuk ka shpjeguar më tepër.

Rusia dhe Irani e mbështesin qeverinë e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, në luftën e cila po zgjatë më tepër se gjashtë vjet, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Turqia i mbështesin grupet e ndryshme kryengritëse.

Zëdhënësi Peskov tha se presidenti Putin, gjatë vizitës punuese në Teheran, do të ketë edhe bisedë trepalësh me presidentin Rohani dhe presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev.

Ky është takimi i tyre i dytë në këtë format. Takimi i parë ishte iniciuar vitin e kaluar nga presidenti Aliyev.