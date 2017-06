Kremlini “beson” se ShBA dëshiron ndryshimin e regjimit në Rusi

Udhëheqësit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi – një shqetësim që ushqen tensionet në rritje midis dy armiqve të Luftës së Ftohtë, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes.

Sipas këtij raporti, Moska ka “mosbesim të thellë ndaj përpjekjeve të ShBA-së për të promovuar demokracinë në gjithë botën”, ndërsa e percepton këtë si “fushatë të ShBA-së për të imponuar një sistem vlerash globale”.

“Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga Lufta e Ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet e ShBA-së për të diktuar një sërë normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit”, thuhet në raportin e Agjencisë amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes.

“Kremlini është i bindur se ShBA është duke hapur themelet për ndryshimin e regjimit në Rusi, një bindje e forcuar më tej nga ngjarjet në Ukrainë”, thotë raporti, duke vënë në dukje se qeveria e presidentit rus, Vladimir Putin, ka akuzuar ShBA-në për nxitjen e kryengritjes popullore në Ukrainë. Në vitin 2014, kjo kryengritje ka çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus të Ukrainës, Viktor Yanukovich.

Rusia është përgjigjur me aneksimin e paligjshëm të gadishullit ukrainas të Krimesë dhe me mbështetjen e një lëvizjeje separatiste në lindje të Ukrainës, çfarë ka çuar në përkeqësimin e marrëdhënieve me ShBA-në dhe aleatët e saj të NATO-s.

Raporti nuk parasheh ndonjë luftë të re ideologjike globale, të ngjashme me Luftën e Ftohtë, por paralajmëron se Moska “synon të shfrytëzojë ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet, sipas termave të saj”.

Dokumenti 116-faqesh ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të fuqisë ushtarake të Rusisë, duke thënë se Kremlini ka rindërtuar me sukses ushtrinë, marinën dhe forcën ajrore që nga rënia e Bashkimit Sovjetik.

Raporti e portretizon ndërhyrjen e Rusisë në Siri qysh në vitin 2015 si të suksesshme në “ndryshimin e gjithë dinamikës së konfliktit, duke forcuar regjimin e presidentit sirian, Bashar al-Assad, dhe duke siguruar që asnjë zgjidhje e konfliktit të mos jetë e mundur pa pajtimin e Moskës”.

Përveç forcimit të Assadit, raporti thotë se ndërhyrja ruse në Siri synon të eliminojë elementet ekstremiste islamike, që e kanë origjinën në territorin e ish-Bashkimit Sovjetik.

“Derisa Rusia vazhdon të modernizohet ushtarakisht, brenda dekadës së ardhshme mund të shfaqet një Rusi më e sigurt dhe më e aftë”, tha drejtori i agjencisë së inteligjencës, Vincent Stewart, në parathënien e raportit.

Raporti është përgatitur përpara zgjedhjes së Donald Trumpit president i Shteteve të Bashkuara.