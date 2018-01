Kredia për “Kosovën e Re” mund të rritë çmimin e rrymës për qytetarët

Qeveria e Kosovës e ka publikuar kontratën prej 1 mijë faqesh me kompaninë amerikane “Contour Global” për ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”.

Ministri i zhvillimit ekonomik, Valdrin Lluka, ka bërë të ditur se investitori 30% të mjeteve do t’i financojë në fillim, ndërsa pjesa tjetër e investimit do të jetë kredi.

Ai ka pranuar se kredia për këtë projekt do të ndikojë në rritjen e çmimit të faturave të energjisë elektrike.

Sipas tij kjo varet nga interesi i kredisë që merr investitori dhe varet se sa do të arrijë KEDS-i të zvogëlojë humbjet gjatë distribuimit.

Sipas kontratës, Qeveria është e obliguar ta furnizojë kompaninë amerikane me thëngjill, me ujë dhe do të detyrohet ta blejë tërë energjinë elektrike që e gjeneron termocentrali.