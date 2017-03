Krasniqi: Ushtrinë duhet ta bëjmë në koordinim me ShBA-të

Tema e ushtrisë është hapur pa u zgjedhur disa çështje si Demarkacioni dhe Asociacioni i komunave serbe. Megjithatë, Presidenti është vonuar në hapjen e kësaj teme. Kështu ka thënë në emisionin “Intervista me Blerimin” në RTK, Jakup Krasniqi, Kryetar i Këshillit në Nisma për Kosovën.

Krasniqi, tha se iniciativa e Presidentit ka mundur të ndodhte në kohën sa ka qenë kryeministër.

Tanimë, sipas Krasniqit, pa u zgjidhur disa probleme reale, është shtuar edhe çështja e ushtrisë. “Presidenti është pjekur me këtë iniciativë që ta ngritë prestigjin e tij por jo aq shumë të interesohet për formimin e ushtrisë në kuptimin më të mirë të fjalës”, ka thënë Krasniqi.

“Në këtë rrafsh jemi vonuar bukur shumë, më shumë se ç’ishte paraparë me dokumentin e Ahtisarit. Atje ishte paraparë që kjo çështje të rishikohej pas 5 viteve”, ka thënë Krasniqi në emisionin më të ri të RTK-së.

Ai ka thënë se ka pasur një ngecje në transformimin e FSK-së në ushtri të Kosovës.

“Jam i bindur se kjo çështje është dashur të kryhet dhe nuk ka pasur gatishmëri”, është shprehur Krasniqi, sipas të cilit, është vështirë ta gjesh cilindo qytetar të Kosovës që merret me politikë e që është kundër transformimit të FSK-së në ushtri.

Por, kjo temë sipas tij është hapur në kohën kur kemi kundërshtime nga ShBA, NATO dhe BE, çka, sipas tij, nuk është mirë për faktin se gjatë gjithë këtyre viteve të pas luftës por edhe në procesin e pavarësisë, kosovarët janë koordinuar me këta faktorë.

Me Ramush Haradinajn po ndodh një padrejtësi e madhe

Komisionet që u formuan për demarkacionin patën për qëllim që të legjitimojnë punën e komisionit qeveritar për demarkacionin. Kështu ka thënë Jakup Krasniqi, Kryetar i Këshillit në Nisma për Kosovën sipas të cilit marrëveshja për kufirin është dashur të dërgohet në Kuvend dhe t’i thotë jo këtij ratifikimi. Krasniqi ka thënë se kështu do të duhej hapur procedura për rishikim të marrëveshjes me Malin e Zi, çka kishte gatishmëri nga ana e shtetit fqinj.

“Jemi në defekt në këtë çështje pasi kemi një komision qeveritar që i ka thënë po këtij demarkacioni dhe kemi një qeveri që ka bërë një marrëveshje por jam i bindur se me ekspertë të mirë ne mund ta fitojmë lëndën në Gjykatën e Arbitrazhit për faktin se janë shumë harta që dëshmojnë se kufiri mes Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë në Çakorr”, ka thënë ai.

Në Kosovë po vije “erë zgjedhjesh”

Ai ka thënë se opozita nuk do të hyjë me shumë kandidatë për kryeministër në zgjedhje. Qytetarët e Kosovës kanë filluar të lëvizin drejt ndryshimit, Kosovës i duhet një ndryshim në qeverisje dhe të shpresojmë se kjo do të ndodhë.

Se kush do të jetë kryeministër, mendoj se nuk është e rëndësishme. Por e rëndësishme është që ai që është kryeministër të jetë njeri i fjalës dhe të ketë një staf të ekspertëve të ndryshëm që i ofrojnë oferta që janë në interes të qytetarëve të Kosovës dhe përgjegjësia e kryeministrit është që të merren vendime që janë në favor të qytetarëve të Kosovës.

Krasniqi duke folur për arrestimin në Francë të Ramush Haradinajt dhe Gjykatën Speciale tha se nga viti 2010 kanë ndodhur disa procese të dëmshme për Kosovën, siç janë këto zhvillime por edhe Gjykata Speciale.

“Gjykata Speciale nuk është krijuar në asnjë vend tjetër në ish Jugosllavi dhe Serbia ka arritur të ngritë aktakuza dhe si rezultat i tyre ka ndodhur edhe arrestimi i Ramush Haradinajt. Kjo çka po ndodhë me Ramush Haradinajn është një padrejtësi e madhe për të por edhe për Kosovën”, tha Krasniqi.