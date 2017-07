Krasniqi: Nuk duhet të mjaftohemi me leximin e statistikave për viktimat

Numri i rasteve me lëndime dhe me fatalitet nga aksidentet në komunikacion rrugor ka shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar.

Edhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për rregullat e trafikut rrugor në shtator të vitit të kaluar, ligj i cili parasheh masa më të rrepta ndëshkuese për shkelësit, numri i aksidenteve mbetet i madh, shkruan sot Koha Ditore.

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, si pasojë e aksidenteve rrugore kanë vdekur 54 persona, 4 më shumë sesa në gjashtëmujorin e vitit 2016, ku ky numër ishte 50.

Një ndër shkaqet kryesore, sipas Policisë së Kosovës, është pakujdesia e drejtuesve të automjeteve, si dhe rritja e aktiviteteve shoqërore dhe e fluksit të makinave gjatë kësaj periudhe.

Zyrtarë të Policisë thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet në funksion të menaxhimit dhe kontrollit më të mirë të sigurisë në komunikacion.