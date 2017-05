Krasniqi: Nisma me gjashtë deputetë, merr me veti gati 80 deputetë

Pas rrëzimit të Qeverisë së Kosovës me iniciativë të Nismës, Kryetari i Këshillit Kombëtar të kësaj partie, Jakup Krasniqi ka shkruar në Facebook se një iniciativë e Nismës me gjashtë deputetë, arriti t`i merr me veti gati 80 deputetë, duke e ndërprerë qeverisjen e keqe.

“Një iniciativë e NISMËS me gjashtë deputetë, arriti t’i merrë me veti gati 80 deputetë. Ky është suksesi. Sukses që arriti ta ndërprej qeverisjen e keqe! Tani në rend është suksesi i qytetarëve në zgjedhjet e reja! Qytetarë, vendimi i radhës është në duat tuaja! NISMA e nisi, Ju bitisne! Suksese!”, shkruan Krasniqi.