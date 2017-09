Krasniqi: Më vjen keq për situatën që u krijua sot

Dola në debat me Milaim Zekën, duke mos e llogaritur se sa e vështirë është të përmbahesh në debat me një njeri të tillë. Pavarësisht mesazheve mbështetëse, nuk do të dëshiroja që çështjet politike të zgjidhen në këtë mënyrë. Kështu ka shkruar në profilin e tij në facebook deputeti i VV-së, Frashër Krasniqi.

Postimi i tij