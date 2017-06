Krasniqi i konsideron “mrekulli” zgjedhjet e të dielës në Shqipëri

Zgjedhjet e 25 qershorit 2017 në Shqipëri pa dyshim që janë zgjedhjet më të mira të të gjithë periudhës së tranzicionit. Kështu konsideron ish kryeparlamentari Jakup Krasniqi në një analizë lidhur me procesin zgjedhor në Shqipëri.

Ai madje këtë e konsideron mrekulli, e cila vjen si reflektim i zhvillimeve pozitive dhe jo e rastit, “por edhe po të jetë “e rastit” është një rastësi e shumëpritur dhe në kohën e duhur”.

“Është rastësi e mrekullueshme se në momentin më të duhur për kombin e shtetin, zgjedhësit shqiptarë e adresuan në mënyrën më të duhur, mbase dhe të mrekullueshme përgjegjësinë për qeverisjen e vendit. Ky rezultat i jep fuqinë e duhur PS-së dhe kryetarit të saj, Edi Ramës për të marrë vendime të rëndësishme për kombin e shtetin, për rrugën e zhvillimit e të sundimit të ligjit pa pazare politike, duke i hapur kështu rrugën e shumëpritur të integrimeve evropiane”, thotë Krasniqi.

Kësaj radhe votuesi shqiptar i Shqipërisë, sipas ish kryeparlamentarit Krasniqi i cili aktualisht është njeriu numër dy i partisë NISMA, votoi me mendje e jo me zemër (instinkt) kur e adresoi përgjegjësinë te PS-ja dhe kryetari i saj Edi Rama.

“Kryeministri dhe partia e tij, pa dyshim se besoj shumë që e dinë se problemet e grumbulluara nuk zgjidhen me mikrofon në duar, por me vendime të drejta që i sjellin suksese kombit e shtetit. Kësisoj, populli shqiptar (lexo: Shqipëria!) ia dha më se bindshëm mundësinë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, por tani radha që gjithë përgjegjësinë e tij dhe të partisë se tij, ta funksionalizojnë edhe më tutje shtetin e së drejtës, shtetin që mëton dhe shpalos edhe perspektiva zhvillimore, shtetin që ndërton shoqërinë e drejtësisë sociale e të solidaritetit. Këtë e presin shqiptarët nga Edi Rama dhe Partia Socialiste”, shkruan ai.

Krasniqi shprehet optimist se shqiptarët bënë zgjedhje me mend në zgjedhjet e 25 qershorit, po aq me mend e përkushtim të qeverisin katër vitet e ardhshme edhe Edi Rama, edhe Partia Socialiste! “Sepse, pas katër viteve, edhe faji, po edhe mossuksesi (urojmë të mos ndodhë kjo!) nuk do të jenë pa adresë, siç i gjeti qershori i 2017-tës. Por, ne, le të shpresojmë dhe të besojmë në suksese! Se sukseset i duhen Shqipërisë dhe shqiptarëve!”.

“Unë, si përfundim, përfitoj nga ky moment suksesi që t’jua uroj nga zemra si popullit që e adresoi përgjegjësinë, ashtu edhe atyre që ju dha përgjegjësia për qeverisje pa pazare politike! Se sa të dëmshme janë pazaret politike askush nuk e di më mirë sesa shqiptarët e Kosovës! E them këtë jo vetëm duke marrë si shkas “rezultatet” (që po vonojnë të certifikohen!) e zgjedhjeve të fundit, të cilat nuk e adresuan qartë përgjegjësinë, as të zgjedhësve (votuesve) as të klasës politike! Por për këto të fundit, do të merrem më shkoqur në një rast tjetër, duke i lënë vend kënaqësisë së rastit dhe mrekullisë shqiptare, siç e emërtova dhe më lart!”, shkruan ai.