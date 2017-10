Krasniqi: Aty ku ka presion mbi deputetët, nuk ka demokraci

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, ka reaguar ndaj deklaratës së deputetes së Parlamentit Evropian, Ulrike Lunaçek drejtuar deputetëve të Kosovës për ratifikimin e demarkacionit.

Ish-kryeparlamentari këtë e ka quajtur presion që ajo si demokrate nuk do duhej të bënë, pasi aty ku ka presion mbi deputetët nuk ka demokraci.

Krasniqi me tutje ka thënë se sorollatja e kabinetit të ri qeveritar rreth demarkacionit është e tepërt, sepse ligji për ratifikim të demarkacionit duhet të shkoj në kuvend dhe të merret vendim kundër ose për, në mënyrë që të eliminoheshin të gjitha presionet mbi Kuvendin e Qeverinë.

Shkrimi i plotë i Krasniqit në Facebook:

Sot më një nëntor 2017, të gjitha mediet tonë i dhanë zë fortë një deklarate të ish deputetes se Parlamentit Evropian e cila më të drejtë ka kundërshtuar Kryetarin e vendit për deklaratat e tija në drejtim të institucioneve të BE-së. Por ajo si demokrate që ishte e mbase edhe është, nuk do të duhej në asnjë mënyrë të bënte presion mbi deputetët e Kuvendit të Kosovës të cilët janë përfaqësues të zgjedhur te qytetarëve të Kosovës dhe i përgjigjen zërit të tyre dhe mbrojnë interesat e tyre vitale.

Krejt ajo që mund të thoshte e do të ishte me interes është që zonja Lunaçek të kërkonte që Ligji për Ratifikimin e Demarkacionit të shkonte sa më shpejtë ne Kuvend për votim, e që pastaj Kuvendi mbi bazën e informacioneve të veta të votonte, por pa paragjykuar rezultatin e votimit. Çdo presion për të votuar Demarkacionin është jo demokratik, prandaj presionet duhet të ndërpriten, se boll më me presione për të hequr dorë nga gjerat e shenjta.

Nuk kam asnjë dyshim se edhe sorollatja e Kabinetit të ri qeveritar rreth çështjes se demarkacionit është e tepërt, Ligji për Ratifikimin e demarkacionit duhet të shkoj në Kuvend dhe ai të merr vendimin e tij, kundër ose për, por rrugë tjetër nuk ka. Dhe me ketë do të eliminoheshin të gjitha presionet mbi Kuvendin e Qeverinë.

Vendimet e jo zvarritjet i eliminojnë problemet!