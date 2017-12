KQZ shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Istog

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë mbledhje sot duke filluar nga ora 14:30.

Kështu ka njoftuar KQZ përmes një njoftimi për media.

Në këtë mbledhje do të bëhet shpallja e rezultateve përfundimtare të rivotimit të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Istogut, do të shqyrtohet dhe miratohet kërkesat për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit komunal dhe pika e fundit ka të bëjë me çështje të ndryshme që lidhen me KQZ-në.