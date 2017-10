KQZ: Së shpejti fillon numërimi i votave me kusht

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të fillojë nga nesër me përgatitjet intensive për organizimin e këtij raundi të dytë të zgjedhjeve.

Kështu ka thënë kreu i KQZ-së, Valdete Daka, në një konferencë për media në të cilën vlerësoi pozitivisht rrjedhën e rundit të parë të zgjedhjeve komunale, të cilat u mbajtën të dielën e kaluar.

Kryetarja e KQZ-së tha se Kosova ka dëshmuar se di të mbajë zgjedhje të lira, fer dhe demokratike, ndërsa për këtë ka falënderuar qytetarët, komisionarët, partitë politike dhe kandidatët e tyre që i kontribuuan mbarëvajtjes së procesit zgjedhor.

“Tani e tutje puna e KQZ-së orientohet në shpalljen sa më të shpejtë të rezultateve përfundimtare. Në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve është pranuar materiali i ndjeshëm zgjedhor nga të gjitha komunat dhe së shpejti do të fillojmë me numërimin e votave me kusht, me postë dhe votave të personave me nevoja të veçanta, për të proceduar tutje me shpalljen e këtyre rezultateve”, tha Daka.

Prioritet për KQZ-në është fillimisht shpallja në kohë e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për kryetarë të komunave, dhe se KQZ do të fillojë së shpejti me publikimin e të gjitha kopjeve të skanimit të formularëve të rezultateve për kandidatët dhe formularëve të rezultateve përfundimtare.