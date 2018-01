KQZ ndan 4.2 milionë për partitë politike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që subjekteve politike t`i ndahen 4.2 milionë euro.

Ndarja buxhetore për subjektet politike do të bëhet në bazë të ulëseve që posedojnë partitë politike në Kuvendin e Kosovës.

Sipas kësaj përllogaritje më së shumti do të marrë Lëvizja Vetëvendosje pasi që ka shumicën parlamentare me 32 deputetë, pastaj LDK me 23 deputetë, PDK me 23 deputetë, AAK me 10 deputetët si dhe Nisma me 6 sish.