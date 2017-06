KQZ ka bërë rinumërimin e 55 kutive të votimit

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar procesi i rinumërimit në bazë të planifikimeve të mëparshme.

Deri më tani është bërë rinumërimi i plotë i 55 kutive të votimit dhe 19 tjera janë në proces. KQZ ka marr vendim që 130 kuti të numërohen plotësisht dhe 150 të tjera pjesërisht.

Nga 280 kuti të votimit të cilat i janë nënshtruar së fundmi procesit të rinumërimit, janë numëruar 55 sosh. Zëdhënësi i KQZ-së Valmir Elezi tha për Radio Kosovën se në proces janë edhe 19 të tjera.

“Deri më tani është bërë rinumërimi i plotë i 55 kutive të votimit dhe 19 tjera janë në proces. Edhe proceset tjera janë pothuajse afër kompletimit. Futja e të dhënave nga Formularët e Rezultateve për Subjekte Politike (FPR) është kompletuar më shumë se 99%, kurse Formularët e Rezultateve të Kandidatëve (FRK) janë kompletuar rreth 90%.

Skanimi i Listës Përfundimtare të Votuesve është pothuajse në përfundim dhe procesi i regjistrimit të votuesve me kusht është i kompletuar më shumë se 93%. Ky skanim na ndihmon që të gjejmë rastet kur një votues ka votuar në Vendvotimin e rregullt por edhe me kusht”, tha ai.

Pasi të kompletohet procesi i skanimit të Listës Përfundimtare të Votuesve dhe regjistrimit të votuesve me kusht, do të mund të fillojmë me numërimin e votave me kusht, atyre me postë dhe votave të personave me nevoja të veçanta është shprehur zëdhënësi I KQZ-së Valmir Elezi.