KPM-ja paralajmëron masa për mediat që bënë shkelje gjatë fushatës zgjedhore

Komisioni i Pavarur për Media (KPM) ende nuk ka marrë vendime lidhur me shkeljet që ka evidentuar në media gjatë monitorimit të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor.

KPM-ja ka monitoruar 23 ofrues të shërbimeve mediale audiovizuale me transmetim tokësor me mbulim nacional, regjional dhe lokal, si dhe ata që shpërndahen përmes operatorëve kabllor. Nga ky monitorim ka vërejtur se disa nga të licencuarit kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore sa i përket mbulimit të fushatës zgjedhore, shkruan sot Koha Ditore.

Shkeljet e evidentuara nga KPM-ja kanë të bëjnë me spotet politike të paidentifikuara, prezencën e fëmijëve në spote publike, publikimi i sondazheve apo hulumtimeve të opinionit, periudha e heshtjes zgjedhore, shkelje të kodit të etikës, si dhe mosofrimi i ditarëve me dhe pa pagesë të të licencuarve që kanë mbuluar fushatën zgjedhore.