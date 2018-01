Kosovë: 20 persona janë lënduar në natën e Vitit të Ri nga mjetet piroteknike

Në po të njëjtën ditë në Emergjencën e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga lëndimi me mjete piroteknike 20 persona.

Këto i ka bërë të ditur, Agron Çitaku, specialist i emergjencës në QKUK, i cili tha se të lënduar gjatë festimit të Vitit të Ri, janë më të pakët sesa vitet e kaluara.

“Çka është më me rëndësi se të lënduar nga mjetet shpërthyese, eksplozive kanë qenë shumë më të pakta se viteve të tjera. Kemi të bëjmë me një numër përafërsisht 20 raste të lëndimeve me petardë dhe një të plagosur nga një plumb qorr. Gjendja e personit është mirë, është trajtuar këtu dhe ka shkuar në shtëpi. Më shumë ka qenë një plagë nën lëkurore që ka depërtuar plumbi dhe ka shkuar në shtëpi. Ka qenë i plagosur në pjesën e përparme të gjoksit. Edhe ata pas trajtimit duke Iu falënderuar ekipeve mjekësore që kanë qenë këtu janë trajtuar kanë marrë terapinë adekuate dhe mund të vijnë përsëri nëse ka nevojë”, bëri të ditur ai.