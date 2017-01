Kosova pjesë e konferencës botërore për mjedis

Kosova është pjesë e konferencës botërore për mjedis “Clean World Conference 2017 – Connecting Heroes” e lëvizjes botërore për mjedis, e cila po mbahet në Estoni e organizuar nga Lëvizja globale “Let’s Do It World”.

Konferenca u hap nga Presidentja e Estonisë, Kersti Kaljulaid dhe po ashtu pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues të Komisionit Evropian si dhe organizatat mbështetëse të aktiviteteve mjedisore si “International Solid Waste Association”, “National Geographic Emerging Explorer” “JCI”, “ Zero Waste mangment”, Kosova përfaqësohet nga “Let’s Do It Kosova”.

Pjesëmarrës në këtë konferencë janë mbi 200 pjesëmarrës nga 67 shtete të botës, të cilët për tre ditë do të shkëmbejnë informacione rreth aktiviteteve si dhe do të hartojnë strategjinë për organizimin e ditës së pastrimit të botës, e cila është caktuar më 8 shtator 2018, ku synohet pjesëmarrja e mbi 300 milionë vullnetarëve në tërë botën, në konferencë gjithashtu u diskutua edhe aspekti i përkrahjes institucionale si një ndër faktorët kyç.

Kosova vazhdon të përballet me probleme të mëdha të ndotjes së mjedisit, andaj mobilizimi i të gjithë akterëve dhe përfshirja e sa më shumë qytetarëve, do të ndikojë që ky problem të adresohet dhe zgjidhet.

Pas kthimit në Kosovë, do të fillohet me përgatitjet për organizimin sa më të mirë të aksionit të pastrimit, ku synohet mobilizimi i mbi 100 mijë qytetarëve për Ditën e pastrimit në Kosovë.