Kosova mungon në Miss Universe, zbuloni arsyen

Këtë vit, Kosova nuk zgjodhi vajzën më të bukur në vend për tu paraqitur në garën e bukurisë ‘Miss Universe’.

Agnesa Vuthaj, në një intervistë për Prive ka zbuluar arsyen përse nuk është zhvilluar Miss Kosova këtë vit për të shkuar në kompeticionin më të madh në botë, dedikuar bukurisë së vajzave.

“Miss Kosova është projekt shumë i kushtueshëm. Kosova kohët e fundit është paraqitur në Miss Universe, po ashtu edhe në konkurset e tjera që kanë qenë më herët në Top Model of The Ëorld. Më i kushtueshmi është Miss Universe dhe mbase Kosova është një vend shumë i varfër për tu përfaqësuar në një konkurs aq të rëndësishëm dhe me një marketing aq të madh.”

Agnesa shtoi se mospërfaqësimi në konkurse ndërkombëtare është humbje e madhe për Kosovën pasi si shtet i ri ka nevojë të promovohet. Ajo u shpreh se me shumë mundësi do marrin pjesë në konkursin e 2018. Ndërkohë mbrëmë u shpall vajza më e bukur në botë, Demi-Leigh Nel-Peters nga Afrika e Jugut.