Kosova tashmë po mbush një javë që kur është bërë me qeveri të re, e cila do të përballet me sfidat e vjetra.

Para saj janë detyrimet ndërkombëtare dhe këto sipas analistëve Naim Rashiti dhe Ilir Ibrahimi, nuk mund të tejkalohen pa një konsensus paraprak ndërmjet partive politike.

Sipas tyre, pajtimi do të jetë i vështirë për shkak të ndarjeve të thella ndërmjet blloqeve të krijuara para zgjedhjeve të 11 qershorit. /VoA/