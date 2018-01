Kosova ka vetëm edhe dy muaj afat për ta ratifikuar Demarkacionin

Ministrja e Integrimeve, Dhurata Hoxha, shpreson se partnerët e koalicionit do t’i tejkalojnë dallimet për sa i përket demarkacionit dhe do ta shikojnë interesin e qytetarëve për lëvizje të lirë.

“Kosova ka vetëm edhe dy muaj afat që të ratifikojë demarkacionin në mënyrë që të arrijë afatet kohore për liberalizimin e vizave këtë vit.

Në të kundërtën, zvarritja e këtij procesi për më shumë kohë, do të komplikojë këtë proces, për faktin se në vitin 2019 Bashkimi Evropian do t`i hyjë procesit të zgjedhjeve dhe kësisoj, liberalizimi i vizave për kosovarët do të mund të shtyhej për një kohë të gjatë”, theksoi ministrja e Integrimeve Evropiane, Dhurata Hoxha, në një prononcim dhënë televizionit publik.

Ministrja Hoxha, e cila vjen nga radhët e PDK-së, është optimiste se muaji shkurt do të sjellë lëvizje konkrete në drejtim të demarkacionit, lëvizje këto që, sipas saj, do të ndikojnë direkt në procesin e liberalizimit të vizave.