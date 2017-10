Kosova ende s’ka aplikuar për anëtarësim në UNESCO

Kosova nuk është në rend dite në takimin e sotëm të Këshillit Ekzekutiv të UNESCO-s ku do të përcaktohet rendi i ditës për Konferencën e Përgjithshme e cila do të mbahet në nëntor.

Kështu shkruan e përditshmja serbe “Novosti”, e cila ka folur me ambasadorin serb në UNESCO.

“Kjo temë, për momentin, nuk është e përfshirë për takim”, ka thënë ambasadori serb, Darko Tanaskoviq.

Nëse Prishtina, eventualisht, do të dëshironte të bëhej anëtare e UNESCO-s, shkruan “Novosti”, autoritetet e saja do të duhej së pari të paraqesin kërkesë, kërkesë e cila për t’u shqyrtuar, do duhej vendosur në rend dite.

Sipas këtij mediumi, nëse Kosova nuk e paraqet kërkesën për anëtarësim në këtë mbledhje, rasti tjetër do të jetë pas dy vjetësh.

Ambasadori Tanaskoviq thotë se delegacioni serb e ka situatën nën kontroll, por se në të njëjtën kohë nuk i lë asgjë rastit dhe do të jetë në gjendje gatishmërie deri në momentin e fundit./KI/