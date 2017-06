Kosova edhe më tutje mbetet e rrezikuar nga sulmet terroriste

Ditë më parë është raportuar se në Siri është vrarë kosovari Lavdrim Muhaxheri së bashku me një kosovar tjetër, të cilët i ishin bashkuar ISIS kohë më parë.

Ndërsa, gjatë ditës së sotme është raportuar se ka vdekur edhe një kosovar tjetër, i cili thuhet se ka kryer sulm vetëvrasës me eksplozivë, ku përveç vetës ka lënë të vdekur edhe disa persona të tjerë.

Megjithëse nuk është konfirmuar ende nga institucionet e Kosovës, vdekja e tyre është konfirmuar nga vet familjarët dhe miqtë e tyre, të cilët i kanë konsideruar ata si “hero”.

Mirëpo shoqëria e Kosovës nuk duhet të solidarizohet me njerëz që kanë terrorizuar familjet dhe fëmijët.

Kështu është shprehur njohësi i çështjeve të sigurisë, Burim Ramadani i cili gjatë një prononcimi për Indeksonline thotë se Lavdrim Muhaxheri dhe të tjerët, janë shembulli më direkt se si nuk duhet të bëhet rinia kosovare.

“Terroristët kanë të vetmin përfundim këtë të humbjes së jetës. Ata, si Lavdrim Muhaxheri, dhe të tjerët, janë shembulli më direkt se si nuk duhet të bëhet rinia kosovare. Askush nuk duhet të ndjek shembullin e tyre, as në Lindje të Mesme, as në Kosovë. Këta dhe të tjerët si ta kanë terrorizuar familje dhe fëmijë të pafajshëm në Siri e Irak. Prandaj, shoqëria kosovare nuk duhet të ketë asnjë lloj solidarizimi me njerëz që kanë terrorizuar familjet dhe fëmijët”, ka thënë Ramadani.

Ndërsa, sa i përket rrezikut nga sulmet terroriste, ai thotë se në Kosovë ende është prezent rreziku nga këto ideologji dhe organizatat terroriste.

“Rreziku nga këto ideologji dhe organizata terroriste në rajon dhe në Kosovë është edhe më tutje prezent. Nuk është eliminuar ideologjia e ekstremizmit të dhunshëm. Duhet më shumë përpjekje institucionale dhe shoqërore. Insritucionet nuk duhet të bëjnë gabime, BIK-u nuk duhet të bëjë gabime. Duhet pasur qëndrime dhe pozicione të palëkundura”, ka shtuar ai.

Ndryshe, deri më tani shumë qytetarë të Kosovës i janë drejtuar Sirisë dhe Irakut, për të luftuar për ISIS në emër të “fesë”, myslimane. Ky fakt ka bërë që Kosova të radhitet e shtata në botë për nga numri më i madh për kokë banori i luftëtarëve në këto luftëra.