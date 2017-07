Përfaqësuesja e Kosovës ka shënuar fitore në miqësoren ndaj Sllovakisë..

Djelmoshat e Kosovës kanë arritur të mposhtin Sllovakinë me rezultat 69-61.

Kosova edhe nesër do të përballet me Sllovakinë në ndeshje miqësore, me fillim nga ora 16:30.