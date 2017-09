Kosova duhet të bëhet anëtare e plotë e Kartës së Adriatikut

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli mori pjesë në takimin e Ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare të Kartës së Adriatikut.

Siç njofton Ministria e Jashtme, në adresimin e tij, para homologëve të shteteve anëtare, Pacolli shprehi zotimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim rajonal dhe nevojën e angazhimit të përbashkët për një Ballkan Perëndimor më të sigurt, më stabil dhe më prosperues, duke ri-theksuar se orientimi drejt integrimit në strukturat evro-atlantike mbetet shtylla kryesore e politikës së jashtme të Republikës së Kosovës.

“Karta e Adriatikut për shumë vite ka qenë një rrëfim suksesi i bashkëpunimit të afërt dhe strategjik në mes rajonit tonë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky mekanizëm shërben si një lidhje e fortë në mes neve dhe NATO-s dhe është platformë e dukshme për të siguruar paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perendimor”, ka thënë Pacolli.

“Ne nuk dëshirojmë që të jemi vetëm vëzhgues në Forume të rëndësishme si ky. Ne e meritojmë që të jemi anëtar. Anëtar, me të drejta të plota. Kjo Kartë nuk do të jetë në gjendje që të përmbush misionin e saj, përderisa Kosova nuk është anëtare dhe politika e derës së hapur e Kartës nuk është një realitet”, ka vazhduar ai.

Në vazhdimin e prezantimit, Pacolli ka thënë se anëtarësimi i Malit të Zi në NATO ishte lajmi më i mirë që rajoni i Ballkanit Perëndimor kishte pranuar për një kohë të gjatë, derisa ka bërë thirrje, që ky proces të vazhdojë edhe me Kosovën, Maqedoninë dhe vendet tjera të rajonit.

Tutje, ai ri-theksoi përkushtimin e Institucioneve të Kosovës në lidhje me dialogun me Serbinë mbi normalizimin e marrëdhënieve, si dy shtete të pavarura dhe njëkohësisht shprehu zotimin se procesi i transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura të Kosovës do të bëhet në koordinim me NATO-n dhe vendet partnere.