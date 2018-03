Kosova dhe strategjia e re e Ballkanit Perëndimor

Ministria e Integrimit Evropian sot do të organizojë konferencën “Kosova, Presidenca e Këshillit të BE-së dhe Strategjia e re e Ballkanit Perëndimor – Çka mund të presim”.

Në këtë konferencë do të ketë diskutim për Strategjinë e re të Ballkanit Perëndimor dhe përkrahjen e presidencave për Kosovën.

Në këtë konferencë do të flasin Dhurata Hoxha Ministre e Integrimeve Evropiane, Nataliya Apostolova Kryesuese e Zyrës së BE-së dhr Përfaqësuese Speciale e BE-së, Nedyalcho Danchev Ambasador i Bullgarisë në Kosovë dhe Gernot Pfandler Ambasador i Austrisë në Kosovë./KI/