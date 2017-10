Kosova dhe Maqedonia marrëveshje për seanca të përbashkëta qeveritare

Vendimin në lidhje me kërkesën e Kosovës për anëtarësim në UNESKO, Maqedonia do ta sjell në bazë të interesit të Kosovës, të Serbisë, por edhe në pajtim të interesave personale, që i përfshin edhe interesat e pjesëtarëve të komunitetit shqiptar.

Këtë e porositi ministri i Punëve të Jashtme Nikolla Dimitrov në konferencën e përbashkët për shtyp sot në Shkup me kolegun e tij të Kosovës, Behgjet Pacolli.

“Maqedonia këtë çështje e trajton me vëmendje të jashtëzakonshme, sepse bëhet fjalë për çështje që i ndan dy fqinjët tanë, të cilët duam të jenë në anën e njëjtë. Ne nuk do të kemi rol kyç në atë proces dhe pasi do të vijë në rend dite do t’i kemi parasysh interesin e miqve tanë nga Kosova, interesin e miqve tanë nga Serbia dhe do të sjellim vendim në pajtim me interesat e Republikës së Maqedonisë, që i përfshijnë edhe interesat e bashkëqytetarëve tanë, të cilët janë pjesëtarë të komunitetit shqiptar”, theksoi Dimitrov.

Ai përmendi se të gjitha shtetet e Ballkanit duhet sa më shpejt ta pranojnë perspektivën se nuk ka anë, madje edhe për çështjet më delikate, sepse siç tha “të gjithë së bashku një ditë do të gjendemi në të njëjtën anë”.

Pacolli nga ana e tij theksoi se anëtarësimi i Maqedonisë në organizatat ndërkombëtare, e rrit edhe cilësinë e jetës së qytetarëve në Kosovë dhe përmendi se ky proces shkon edhe në drejtim të anasjelltë.

“E mbështesim Maqedoninë dhe e presim mbështetjen e saj. Ne jemi dy vende fqinje dhe fqinji nuk zgjidhet. Fati ynë është të bashkëpunojmë”, shtoi ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës.

Dy ministrat në takimin e sotëm në Shkup kanë arritur marrëveshje që të mbajnë seanca të përbashkëta qeveritare, me ç’rast e para është caktuar për në fillim të vitit të ardhshëm.

Kosova dhe Maqedonia, siç përmendi Dimitrov kanë kornizë solide juridike, të bazuar në 19 marrëveshje dypalëshe dhe shumë nisma për përmirësimin e bashkëpunimit.

Pacolli theksoi se në takim është biseduar për mundësitë për ndërlidhje infrastrukturore, mënjanim të barrierave në transport dhe tregti, rritje të vëllimit të shkëmbimit të mallrave dhe shërbimeve.

Shefi i diplomacisë kosovare përmendi se është biseduar edhe për mundësinë për zonë të lirë ekonomike, si dhe për mundësinë që doganimi të bëhet vetëm në një vend.

Maqedonia dhe Kosova kanë vendosur marrëdhënie diplomatike në vitin 2009. Kosova është vendi i 127-të me të cilën Republika e Maqedonisë ka vendosur marrëdhënie diplomatike nën emrin kushtetues.