Kosova bëhet me Qeverinë e re (Video)

Me 61 vota për, një abstenim dhe pa praninë e opozitës, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Qeverinë e re të Kosovës, me në krye, Ramush Haradinajn.

Qeveria Haradinaj është zgjedhur për mandatin e ardhshëm katër vjeçar. I gjithë procesi i zgjedhjes është kritikuar ashpër nga opozita, përkatësisht Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.

Opozita doli nga salla për shkak të mospërfilljes së tërheqjes së mocionit për ndërprerjen e debatit që kishte prezantuar në pjesën e parë të punës së seancës, shefi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca.

Fillimisht, mocioni i tij nuk ishte hedhur në votim nga ana e kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, pasi që në sallë nuk ishte e pranishme Lista Serbe. Por, pas një pauze prej më gjatë se dy orë, veseli e hodhi në votim këtë mocion, pavarësisht faktit që Konjufca hoqi dorë.

Në shenjë proteste, Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës lëshuan sallën, duke e akuzuar Veselin për shkelje të rregullores së punës.

Seanca nisi me vonesa dhe u përshkua me një pauzë të gjatë, pasi që deputetët e Listës Serbe nuk ndodheshin në Kuvend.

Lista Serbe gjatë ditës ka qëndruar në Beograd në konsultime me autoritetet shtetërore serbe rreth pjesëmarrjes në Qeverinë e re të Kosovës.

Lista Serbe gjatë ditës ka qëndruar në Beograd në konsultime me autoritetet shtetërore serbe rreth pjesëmarrjes në Qeverinë e re të Kosovës.

I mandatuar për ta udhëhequr Qeverinë e ardhshme të Kosovës është lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, partia e të cilit është pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, Nismës për Kosovën, ndërsa në koalicion janë edhe Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe partitë tjera të minoriteteve.

Në paraqitjen e tij para Kuvendit, Haradinaj prezantoi emrat e ministrave të kabinetit të ri qeverisës. Ai u shpreh i gatshëm të marrë përsipër udhëheqjen e Qeverisë së re, e cila do t’i ofrojë Kosovës perspektivë, zhvillim ekonomik dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë.

“Gjendja në sektorët veç e veç, pa i mohuar të arriturat e caktuara, prapë është e vështirë. Shëndetësia e arsimi s’janë mirë. Bujku ndihet i lënë vetëm, të rinjtë vështirë arrijnë të vijnë te një vend pune, femrat e kanë edhe më të vështirë punësimin, sidomos ata të viseve rurale”, tha Haradinaj.

Andaj, ai u zotua se Qeveria nën drejtimin e tij është e gatshme t’i marrë përgjegjësitë.

Po ashtu, tha Haradinaj, Kosova rrezikohet nga “rreziqet e reja dhe të vjetra. Terrorizmi botëror na rrezikon të gjithëve”.

“Kosova në planin e sigurisë do të ndihet e sigurt vetëm në krahun e NATO-s”, theksoi Haradinaj.

Ai ka folur dhe në gjuhën serbe, duke i siguruar pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, se “Kosova është vend i sigurt që garanton liri e siguri për të gjithë”.

Pas fjalimit të mandatarit Ramush Haradinaj, shefi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, i mbështetur edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kërkuar mocion, për votimin e Qeverisë së re.

Mirëpo, me këtë propozim nuk janë pajtuar partitë e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës dhe Aleancës Kosova e Re, ngase ky koalicion aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme, pasi që në sallë nuk kanë mbërrijtur ende deputetët e Listës Serbe.

Shefi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka kritikuar fjalimin e mandatarit për kryeministër, Ramush Haradinaj, për të cilin tha se ishte një fjalim i shkurtër dhe i varfër.

Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që votimi i Haradinajt dhe kabinetit të tij të bëhet menjëherë. Ky propozim është përkrahur edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por, në sallën e Kuvendit nuk kanë qenë të pranishëm një numër i konsiderueshëm i deputetëve.

“Programi i tij ishte aq mahnitës saqë na la pa tekst. Ne dueht të shkojmë drejt në votim pse jot a kemi qeverinë e Kosovës dhe të shkojmë përpara. Jemi vonuar shumë, zgjedhjet kanë qenë më 11 qershor”, ka thënë Konjufca.

Në sallën e Kuvendit të Kosovës ende nuk janë parë, deputetët nga Lista Serbe, të cilët sot në Beograd kanë pasur takim me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiq dhe me shefin e zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq.

Lista Serbe do të jetë pjesë e Qeverisë së ardhshme të Kosovës, e cila do të udhëhiqet nga Ramush Haradinaj, kanë vendosur sot deputetët e kësaj liste, pas takimit me shefin e zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq.

Lista Serbe do t’i udhëheqë tri ministri, atë për kthim dhe komunitete, Ministrinë e bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe atë për Qeverisjen Lokale. Kjo listë, po ashtu, do t’i ketë 6 ndihmësministra.

Ndërsa deputetët po bëheshin gati për debat dhe votim për apo kundër Qeverisë së re të propozuar nga mandatari Ramush Haradinaj, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherësh kryeministri në largim, Isa Mustafa, përmes një postimi në Facebook ka kërkuar rrëzimin dhe jo zgjedhjen e kësaj qeverie.

Sipas tij, përmes Listës Serbe, Serbia po bën masakër mbi institucionet e shtetit të Kosovës.

I mandatuari për krijimin e Qeverisë së re të vendit, Haradinaj, ka theksuar se në vend tashmë është krijuar një traditë e bashkëpunimit me serbët e Kosovës dhe pret që kjo traditë të vazhdojë edhe me Listën Serbe.