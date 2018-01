Kosor detekton: Kështu duket kryeministrja e Serbisë në krahë të Vucicit

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vucic i është drejtuar opinionit pas vrasjes së Oliver Ivanoviqit. Afër tij, pa asnjë fjalë, plot një orë, sa ka zgjatur deklarimi, ka qëndruar kryeministrja e Serbisë Ana Brnabiq, raporton Kosova.info.

“Ky është një akt terrorist” ka thënë Vucic në fillim, pasi I ka shprehur ngushëllime familjes së Ivanoviqit.

“Për shtetin e Serbisë ky akt është akt terrorist dhe në përputhje me këtë ndaj këtij akti edhe do të veprojmë. Ajo për të cilën në mbledhjen e Këshillit për siguri nacionale kemi konstatuar, i kemi dërguar letër autoriteteve të EULEX me kërkesën tonë që organet shtetërore të Republikës së Serbisë të jenë bashkëpjesëmarrës në hetimet për vrasjen sepse jemi të bindur se kjo do të zbardhte të vërtetën për vrasjen e Ivanoviqit”, tha Vucic të cilin disa pyetje të gazetarëve edhe e kanë acaruar.

Pranë tij ka qëndruar kryeministrja Brnabiq e cila asnjë fjalë nuk e ka thënë. Këtë në profilin e saj ne Twiter e ka komentuar ish kryeministrja e Kroacisë Jadranka Kosor.

“Përshtypja më e trishtuar nga konferenca e shtypit e Vucicit është heshtja statike e kryeministres së qeverisë së RS Brnabiq. Ai është president ajo kryeministre, dhe jo statike e cila jep letra derisa ai flet dhe heshtë”, shkruan Kosor. /Kosova.info/